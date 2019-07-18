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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ПРОВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ ИМПОРТА СПИЧЕК И КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ ИЗ БЕЛАРУСИ, РФ И КИТАЯ
15:29 18.07.2019
Межведомственная комиссия по международной торговле решила начать антидемпинговое расследование и пересмотреть антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину ряда товаров происхождением из Беларуси, России и Китая.
Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины, проведенное ведомством исследование показало, что в 2016-2018 годы объем импорта спичек из Беларуси и РФ вырос в абсолютных показателях на 1,19%.
Доля такого импорта относительно потребления в Украине выросла на 9,41%, а относительно производства - на 3,42%.
Общая стоимость импорта из этих стран в 2018 году составила более 3 млн долларов, уровень демпинговой маржи для России - 65,4%, для Беларуси - 22,5%.
Согласно исследованию, с четвертого квартала 2015 года по третий квартал 2018 года произошел рост импорта алюминиевых колесных дисков из Китая и России в абсолютных показателях соответственно на 175,6% и 16,9%, а относительно производства - на 240,3% и 44,3%.
Относительно потребления импорт колесных дисков из Китая вырос на 28,1%, из РФ - сократился на 45,7%.
Общая стоимость импорта этой продукции из Китая и РФ в 2018 году составила почти 7 миллионов долларов.
Уровень демпинговой маржи для Китая - 40,65%, для России - 23,42%.
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