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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ИМПОРТИРУЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ УЖЕ ИЗ ТРЕХ СТРАН
12:38 18.07.2019

Начиная с 1 июля, когда начал работу полномасштабный рынок электроэнергии, Украина начала импорт этой продукции и сегодня поставляет ее из Словакии, Венгрии и Беларуси. Об этом в Facebook пишет пресс служба ГП "НЭК" Укрэнерго ".

"Старт нового рынка электроэнергии открыл возможность импорта электроэнергии в Украине. Так, уже с первого дня работы нового рынке произошел импорт электроэнергии в «остров Бурштынской ТЭС», в частности, из Словакии. Уже с 15 июля в «остров» начались импортные поставки из Венгрии. Кроме того, с 10 июля начался импорт электроэнергии из Беларуси ", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

С 1 июля 2019 года в Украине заработал полномасштабный рынок электрической энергии. Старт новой модели рынка позволил открыть импорт электроэнергии в Украине.

По данным ГП "НЭК" Укрэнерго ", в течение 1-7 июля 2019 года в «энергоостров Бурштынской ТЭС» импортировано 37,705 млн кВт-ч электроэнергии из Словакии. За тот же период экспорт электроэнергии с «энергоострова Бурштынской ТЭС» в Венгрию, Словакию и Румынию составил 77,743 млнкВт-час.
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