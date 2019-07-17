На сайте Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) представлен срочный отчет о выявлении 12 июля в поселке Котельва Полтавской области Украины вспышки АЧС среди домашних свиней.

Как сообщает Россельхознадзор, на ферме содержалось около 300 свиней, из них заболело и пало 13 голов, остальные животные были умерщвлены.

По данным МЭБ, за период с 2012 года по 15 июля 2019 года на территории Украины выявлено 473 очага африканской чумы свиней. Из них 372 очага – среди домашних животных и 101 – среди диких кабанов.

Первая вспышка АЧС на территории Украины была зарегистрирована в 2012 году. В следующем году вспышек АЧС власти Украины не нотифицировали. Однако уже в 2014 году у домашних и диких свиней Украины было зафиксировано 11 вспышек АЧС. В последующие годы число регистрируемых в Украине вспышек АЧС увеличилось, наибольшее их число фиксировали в 2017-2018 гг.

В первом полугодии 2019 года число нотифицированных вспышек АЧС – ниже уровня прошлого года. Тем не менее трудно утверждать об улучшении ситуации. Регистрируемые в 2019 году вспышки АЧС не локализованы отдельной территорией, а рассредоточены в удаленных друг от друга регионах страны, что может указывать на широкое распространение инфекции на территории Украины и представляет постоянную угрозу трансграничной экспансии АЧС, особенно в соседние страны.