На промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО). Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ДАЗВ) в Facebook.

"На ЧАЭС начал работу завод по переработке жидких РАО. За первую неделю эксплуатации завода по переработке жидких радиоактивных отходов, расположенного на промышленной площадке ГСП «Чернобыльская АЭС», успешно переработано 2 755 кг жидких радиоактивных отходов (кубового остатка)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения РАО. Сейчас 34 упаковки, образовавшиеся в результате переработки, размещены в зале выдержки на промышленной площадке ЧАЭС. После выдержки и проведения радиационного контроля на соответствие критериям приемки на захоронение упаковки будут направлены на захоронение в специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

«Постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок - бочек, емкостью 200 литров - в сутки. При бесперебойном функционировании завода на протяжении всех 250 рабочих дней, это 10,5 тыс. упаковок в год», - рассказал председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Как сообщалось, проект завода по переработке жидких радиоактивных отходов был утвержден распоряжением Кабинетом министров Украины в 2001 году и финансировался за счет Государственного бюджета Украины и Счета ядерной безопасности. В 2014 году было завершено строительство и проведены комплексные испытания.

В 2014 году было получено отдельное разрешение Государственной инспекции ядерного регулирования на эксплуатацию завода, но в связи с введением в действие новых строительных норм возникла необходимость реконструкции систем противопожарной защиты, защиты от молний и выполнения работ по утеплению наружных стен, что требовало времени и соответственно вызвало задержку в введении объекта в эксплуатацию.