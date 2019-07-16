Наилучшие предложения по развитию стратегических направлений и цифровых решений в горнопромышленной сфере Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отобраны на круглом столе «Горнопромышленная отрасль: потенциал развития интеграционных проектов в рамках ЕАЭС», который прошел 16 июля в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием ключевых игроков горнопромышленной отрасли государств-членов.

Как сообщает ЕЭК, участники круглого стола представили инициативы по совершенствованию нормативно-правового регулирования отрасли. В частности, они предложили создать единые межгосударственные стандарты технологий информационного моделирования (BIM), разработать стандарты оценки ресурсов и запасов техногенных месторождений, использовать цифровые решения для оптимизации производственных процессов и соблюдения стандартов промышленной безопасности горнопромышленной сферы в рамках ЕАЭС.

Заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский отметил необходимость промышленной кооперации в горнопромышленной сфере, а также проинформировал участников мероприятия об имеющихся полномочиях Комиссии в области промышленной политики ЕАЭС, успешных практиках в сфере кооперационных проектов в приоритетных секторах экономики.

Евразийская технологическая платформа «Технологии добычи и переработки твердых полезных ископаемых» утверждена Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 32.

ЕТП формируются путем создания условий для сотрудничества между ведущими организациями бизнеса (отраслевые промышленные предприятия, государственные компании), науки (научно-исследовательские институты, университеты, другие образовательные учреждения), государства (институты развития, профильные государственные органы), общественными организациями (отраслевые ассоциации и объединения) государств-членов ЕАЭС.

На сегодня ЕТП объединяют более 400 ведущих национальных научных и промышленных организаций Евразийского экономического союза. Всего ЕТП 15 по восьми направлениям. Важнейшими из них являются ЕТП «Космические и геоинформационные технологии – продукты глобальной конкурентоспособности», «Евразийская биомедицинская технологическая платформа», «Евразийская суперкомпьютерная технологическая платформа», «Фотоника», «Евразийская светодиодная технологическая платформа», «Технологии добычи и переработки твердых полезных ископаемых», «Технологии экологического развития», «Евразиябио», «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», «Евразийская сельскохозяйственная технологическая платформа», «Промышленные технологии «Легкая промышленность»», «Технологии металлургии и новые материалы», «Промышленные технологии отрасли строительной индустрии (ПТОСИ)», «Евразийская светотехническая платформа», «Энергетика и электрификация».