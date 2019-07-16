ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ ЕАЭС БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
11:10 17.07.2019

Наилучшие предложения по развитию стратегических направлений и цифровых решений в горнопромышленной сфере Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отобраны на круглом столе «Горнопромышленная отрасль: потенциал развития интеграционных проектов в рамках ЕАЭС», который прошел 16 июля в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием ключевых игроков горнопромышленной отрасли государств-членов.

Как сообщает ЕЭК, участники круглого стола представили инициативы по совершенствованию нормативно-правового регулирования отрасли. В частности, они предложили создать единые межгосударственные стандарты технологий информационного моделирования (BIM), разработать стандарты оценки ресурсов и запасов техногенных месторождений, использовать цифровые решения для оптимизации производственных процессов и соблюдения стандартов промышленной безопасности горнопромышленной сферы в рамках ЕАЭС.

Заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский отметил необходимость промышленной кооперации в горнопромышленной сфере, а также проинформировал участников мероприятия об имеющихся полномочиях Комиссии в области промышленной политики ЕАЭС, успешных практиках в сфере кооперационных проектов в приоритетных секторах экономики.

Евразийская технологическая платформа «Технологии добычи и переработки твердых полезных ископаемых» утверждена Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 32.

ЕТП формируются путем создания условий для сотрудничества между ведущими организациями бизнеса (отраслевые промышленные предприятия, государственные компании), науки (научно-исследовательские институты, университеты, другие образовательные учреждения), государства (институты развития, профильные государственные органы), общественными организациями (отраслевые ассоциации и объединения) государств-членов ЕАЭС.

На сегодня ЕТП объединяют более 400 ведущих национальных научных и промышленных организаций Евразийского экономического союза. Всего ЕТП 15 по восьми направлениям. Важнейшими из них являются ЕТП «Космические и геоинформационные технологии – продукты глобальной конкурентоспособности», «Евразийская биомедицинская технологическая платформа», «Евразийская суперкомпьютерная технологическая платформа», «Фотоника», «Евразийская светодиодная технологическая платформа», «Технологии добычи и переработки твердых полезных ископаемых», «Технологии экологического развития», «Евразиябио», «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», «Евразийская сельскохозяйственная технологическая платформа», «Промышленные технологии «Легкая промышленность»», «Технологии металлургии и новые материалы», «Промышленные технологии отрасли строительной индустрии (ПТОСИ)», «Евразийская светотехническая платформа», «Энергетика и электрификация».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2019
валюта курс
EUR 2.2847
USD 2.0309
RUB 3.2347
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2847 -0.0063
USD 2.0309 -0.0001
RUB 3.2347 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2770 2.2820
USD 2.0300 2.0340
RUB 3.2220 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 17.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1190 1.1240
EUR/RUB 70.4000 71.0000
USD/RUB 62.8000 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте