СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НЕ ИСКЛЮЧАЕТ СНЯТИЯ ЗАПРЕТА НА ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ ЯБЛОК ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

15:50 16.07.2019 Представители Россельхознадзора с 15 июля оценивают в Беларуси производственные мощности на предприятиях по производству яблок. Как сообщает сайт ведомства, оценка производственных мощностей проводится на предприятиях Брестской, Витебской и Гродненской областях. Российские специалисты приехали с оценочной миссией по просьбе директора ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Беларуси Александра Пискуна. По итогам визита Россельхознадзор примет решение о возможности снятия временных ограничений на поставки белорусских яблок на территорию России.