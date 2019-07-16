|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НЕ ИСКЛЮЧАЕТ СНЯТИЯ ЗАПРЕТА НА ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ ЯБЛОК ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ
15:50 16.07.2019
Представители Россельхознадзора с 15 июля оценивают в Беларуси производственные мощности на предприятиях по производству яблок.
Как сообщает сайт ведомства, оценка производственных мощностей проводится на предприятиях Брестской, Витебской и Гродненской областях.
Российские специалисты приехали с оценочной миссией по просьбе директора ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Беларуси Александра Пискуна.
По итогам визита Россельхознадзор примет решение о возможности снятия временных ограничений на поставки белорусских яблок на территорию России.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2019
Курсы в банках
на 16.07.2019
Конвертация в банках
на 16.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте