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ВЫСШИЕ АУДИТОРСКИЕ ОРГАНЫ БЕЛАРУСИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, ГРУЗИИ И УКРАИНЫ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
10:20 12.07.2019

Заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси Александр Курлыпо принял участие во встрече руководителей высших органов финансового контроля (ВОФК) Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины, которая состоялась 11 июля 2019 года в Тбилиси (Грузия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с реализацией ВОФК названных стран проекта «Укрепление потенциала высших органов аудита в странах Восточного партнерства для мониторинга выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

В рамках данного проекта предполагается проведение в каждой из стран-участниц проекта параллельных аудитов эффективности в области Цели устойчивого развития 3 «Здоровье и благополучие».

Александр Курлыпо проинформировал участников встречи о мерах, принимаемых в Беларуси по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития. Он отметил, что бюджетные расходы на образование и медицину в нашей стране являются традиционно наиболее значительными. При этом Комитет государственного контроля Беларуси, как высший орган финансового контроля уделяет пристальное внимание развитию и функционированию социально-экономической сферы. В работе контролеров используются различные методы контроля, при этом приоритет отдается мерам профилактического и предупредительного характера, в том числе мониторингам и аудитам эффективности.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между Счетной палатой Азербайджана, Комитетом государственного контроля Беларуси, Государственной службой аудита Грузии и Счетной палатой Украины.

Помимо проведения совместных параллельных контрольных мероприятий, меморандум предусматривает обмен между ВОФК стран-участниц проекта опытом в области методологии и стандартизации внешнего государственного аудита (контроля), информацией и материалами о деятельности ВОФК, включая стандарты и методические руководства в области внешнего государственного финансового аудита (контроля), организацию профессиональных конференций, тренингов и семинаров.
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