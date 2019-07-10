Формирование системы евразийского корпоративного права обсудили руководители государственных органов стран Союза, курирующих вопросы развития национальных промышленных комплексов, на заседании Совета по промышленной политики Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоялось 9 июля в Екатеринбурге.

«Чтобы эти преимущества стали реальностью, нам необходим документ в этой сфере, но разработка новелл в законодательстве Союза должна иметь четкую практическую цель и отталкиваться от запросов реального сектора экономики», – высказал мнение член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин.

Как сообщает ЕЭК, по итогам обсуждения принято решение о реализации пилотных проектов в сфере производства инновационных накопителей электроэнергии и высокоэффективных образцов сельскохозяйственной техники.

«Мы предложили сегодня разработать, создать и произвести суперконденсаторы, аккумуляторы для разных областей применения. Эта идея была поддержана единогласно. Мы договорились, что будет создана евразийская компания», – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Стороны обсудили стратегию дальнейшей работы и направления координации промышленных политик стран-участниц Союза в перспективе до 2025 года. В дальнейшем планируется проработать практические инструменты промышленной кооперации Союза.

В частности, предлагается интенсифицировать работу Евразийского инжинирингового центра по станкостроению и создать совместные промышленные зоны на территории третьих стран.

«Мы однозначно не должны конкурировать между собой. Если есть какие-то лучшие компетенции у наших партнеров, мы должны применять их. Если есть возможность производить определенные группы товаров совместно, то это лучше всего. Согласованная промышленная политика должна привести нас к промышленной кооперации, – сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Роман Скляр. – Если мы отойдем от этой политики, не будем развивать промышленную кооперацию, то начнутся торговые войны наших стран, что совершенно недопустимо. Союз и торговые войны – это два совершенно разных понятия».