Новый безопасный конфайнмент (НБК), который установлен над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС, был передан Украине для дальнейшего ввода его в эксплуатацию.

В церемонии передачи принял участие Президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу поблагодарить наших героев, ликвидаторов аварии, украинцев, доноров, западных партнеров, которые сделали большой вклад. Спасибо от украинского народа! Сегодня символический день во многих смыслах. Сегодня мы получаем ключи от сооружения, которое было построено совместными усилиями десятков стран мира для защиты всей планеты и человечества от радиационного загрязнения. Это всемирная проблема, которая не имеет границ", - сказал Зеленский, которого цитирует Укринформ.

Новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию/ Фото Антона Усова, Фейсбук

По его мнению, объединенные усилия мирового сообщества способны справиться с вызовами планетарного масштаба.

"Такими, как, например, изменение климата или гибридная война. Верю, что эффективные инструменты совместного решения этих проблем будут найдены в ближайшее время", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, новый безопасный конфайнмент был построен с целью накрытия объекта "Укрытие" над энергоблоком №4 ЧАЭС. В ноябре 2016 года арка была надвинута в проектное положение.

Согласно контракту, успешное завершение пробной эксплуатации НБК, которая длилась 72 часа и закончилась 25 апреля 2019 года, является началом гарантийного периода (этап опытно-промышленной эксплуатации), который продлится один год.

После завершения процесса приема-передачи объекта в целом ЧАЭС получит лицензию и перейдет к эксплуатации комплекса НБК и демонтажа нестабильных конструкций "Укрытия".

Строительство НБК финансировалось из Чернобыльского фонда "Укрытие", который был создан в 1997 году за счет взносов 45 стран-вкладчиков и доноров. Общая стоимость НБК - 1,5 млрд евро. Из них 1,41 млрд евро - международная помощь, еще 105,9 млн евро - вклад Украины.

9 июля 2019 года в Киеве состоялось заключительное заседание Ассамблеи вкладчиков фонда.

Конструкция была построена компанией Novarka, консорциумом французских строительных компаний Vinci и Bouygues и субподрядчиками по всему миру, в состав которых входили и украинские компании.