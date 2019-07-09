Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 9 июля рассмотрела вопросы в сферах таможенного и технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, торговли, макроэкономики, цифровизации, функционирования внутреннего рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Коллегия ЕЭК внесла ряд изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). Все изменения направлены на гармонизацию Единых ветеринарных требований с международными стандартами, рекомендациями и руководствами, а также на упрощение торговли товарами, подлежащими ветеринарному контролю (надзору).

Как сообщает ЕЭК, изменения предусматривают сокращение перечня ветеринарных требований при ввозе на территорию Союза и перемещении между государствами-членами пушных зверей, кроликов, собак и кошек. Они также предполагают увеличение до 14 дней срока действия отметки о клиническом осмотре животных. Это позволяет владельцам собак и кошек выезжать с ними за пределы страны Союза без дополнительного клинического осмотра у ветеринара в стране пребывания. Будет скорректирована норма о подтверждении благополучия территории по гриппу птиц, что поможет избежать введения ограничений на торговлю товарами птицеводства при возникновении случаев этого заболевания у представителей дикой фауны.

Введение нормы об обязательной вакцинации норок против псевдомоноза позволит установить надлежащий уровень ветеринарной безопасности. Псевдомоноз норок относится к инфекционным болезням животных, по которым в странах ЕАЭС проводятся плановые профилактические мероприятия. Эта норма унифицирует ветеринарные правила государств-членов.

В связи с принятыми изменениями в Единые ветеринарные требования аналогичные изменения вносятся в формы Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые в Союз подконтрольные товары из третьих стран.

Коллегия ЕЭК установила порядок введения в действие изменений в техрегламент Союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». В частности, определены сроки действия документов об оценке соответствия такой продукции требованиям техрегламента, выданных или принятых до вступления в силу изменений. Предусмотрена возможность производства и выпуска в обращение парфюмерии и косметики, изготовленных в период действия этих документов, в течение срока их годности. Кроме того, до окончания срока действия документов предприниматели смогут продавать такие товары на едином рынке ЕАЭС в течение сроков их годности.

Напомним, что изменения в техрегламент Союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» вступят в силу 6 мая 2020 года. Они касаются актуализации требований к ингредиентному составу парфюмерно-косметической продукции, уточняют требования к значению водородного показателя (рН), требования по микробиологическим показателям для парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, требования к маркировке, устанавливают общие критерии обоснованности заявлений, сделанных в отношении потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции.

Коллегия ЕЭК решила внести изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф ЕАЭС на ванадий-алюминиевую лигатуру и обнулить на нее ставку таможенной пошлины с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно. В настоящее время ставка составляет 10%. Решение принято по итогам рассмотрения инициативы Республики Казахстан и направлено на поддержку производителей титановой продукции в ЕАЭС. Ванадий-алюминиевая лигатура используется в производстве титановых сплавов для различных отраслей промышленности и для изготовления медицинских изделий.

Коллегия Комиссии приняла решение упростить ввоз на таможенную территорию ЕАЭС радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, встроенных либо входящих в состав бортового оборудования воздушных и водных судов. Теперь для ввоза таких товаров не понадобится отдельного заключения или разрешительного документа. С таким предложением обратилась Российская Федерация, поскольку получение специальных разрешительных документов избыточно. Это позволит увеличить номенклатуру радиоэлектронных средств, ввоз которых на таможенную территорию Союза осуществляется без предъявления таможенным органам разрешительных документов, и исключить административную процедуру по выдаче лицензий и разрешительных документов на отдельные категории радиоэлектронных средств, а также сократит срок таможенного декларирования этих товаров.

Казахстан принял решение о предоставлении национального режима поставщикам из государств-членов Союза при размещении госзаказа на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий. Ранее, при осуществлении государственных закупок по этим товарным позициям были установлены преференции только для производителей Республики Казахстан. Поставщики из стран ЕАЭС не имели возможности стать победителями торгов в случае участия в них казахстанских производителей.

Коллегия Комиссии в апреле текущего года рассмотрела этот вопрос и предложила Республике Казахстан устранить препятствие. 30 мая 2019 года казахстанская сторона внесла поправки в законодательство, предоставив аналогичные права для производителей из государств-членов.

Коллегия Комиссии рассматривает решение как поступательное движение на пути создания общего рынка ЕАЭС с равными условиями конкуренции при осуществлении государственных закупок.

Коллегия ЕЭК классифицировала в субпозиции 8716 31 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза полуприцеп-кормовоз, предназначенный для перевозки кормов для животных и сельскохозяйственных грузов без упаковки в составе автопоезда.