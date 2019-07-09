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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЮНИСЕФ ПЕРЕДАЛА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ МАЗЫ ДЛЯ РЕМОНТА ВОДОВОДОВ
11:25 10.07.2019
На Донетчине Селидовское и Торецкое производственные управления водопроводно-канализационного хозяйства получили от Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) автомобили для устранения аварий на водоводах. Об этом Укринформу сообщили в коммунальном предприятии «Компания «Вода Донбасса».
«Да, Селидовское и Торецкое производственные управления водопроводно-канализационного хозяйства получили от Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) автомобили МАЗ. Эта техника будет использоваться во время устранения аварий на водопроводных сетях, замены водоводов», - отметили в компании.
Там добавили, что автомобили оснащены дизель-генераторами, насосами, сварочными аппаратами.
Благодаря полученной технике подразделения коммунальной компании смогут более оперативно выполнять аварийные и плановые работы на водопроводных сетях.
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