На Донетчине Селидовское и Торецкое производственные управления водопроводно-канализационного хозяйства получили от Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) автомобили для устранения аварий на водоводах. Об этом Укринформу сообщили в коммунальном предприятии «Компания «Вода Донбасса».

«Да, Селидовское и Торецкое производственные управления водопроводно-канализационного хозяйства получили от Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) автомобили МАЗ. Эта техника будет использоваться во время устранения аварий на водопроводных сетях, замены водоводов», - отметили в компании.

Там добавили, что автомобили оснащены дизель-генераторами, насосами, сварочными аппаратами.

Благодаря полученной технике подразделения коммунальной компании смогут более оперативно выполнять аварийные и плановые работы на водопроводных сетях.