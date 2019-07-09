Комплексное тестирование обмена данными между профильными ведомствами, отвечающими в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за соблюдение требований технических регламентов, провела Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с Арменией, Беларусью и Кыргызстаном.

Как сообщает ЕЭК, при тестировании были задействованы информационные системы, развернутые в этих странах, и интегрированная информационная система ЕАЭС.

Проверка информационного взаимодействия прошла в рамках отработки пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС. Такая система предполагает создание общих информационных ресурсов с участием соответствующих государственных служб и ведомств для информирования о выявленных случаях обращения на территории Союза небезопасной продукции с последующим предоставлением этой информации любым заинтересованным лицам.

Проект реализуется в целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов и отработки в тестовом режиме механизма взаимодействия уполномоченных органов государств-членов в сфере технического регулирования.

На первом этапе планируется отработать выявление случаев несоответствия продукции требованиям для шести технических регламентов: «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013).

По результатам пилотного проекта применение системы информирования может быть распространено и на другие технические регламенты ЕАЭС.

Пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям ТР ЕАЭС, реализуется в соответствии Решением Коллегии ЕЭК от 10 мая 2018 г. № 74.

Временный порядок взаимодействия уполномоченных органов государст-членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии при реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержден решением коллегии ЕЭК от 12 ноября 2018 г. № 182.