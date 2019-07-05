В течение первых семи дней работы рынка электроэнергии "энергоостров Бурштынской ТЭС" импортировано 37,705 млн кВт-час. электроэнергии из Словакии. Об этом пишет пресс-служба ГП "НЭК "Укрэнерго".

"В течение 1-7 июля 2019 г. в «энергоостров Бурштынской ТЭС» импортировано 37,705 млн кВт•часов электроэнергии из Словакии. За тот же период экспорт электроэнергии из "энергоострова Бурштынской ТЭС" составил 77,743 млн кВт-часов", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Экспорт происходил в Венгрию, Словакию и Румынию.

"Импортные поставки электроэнергии в настоящее время являются весомым условием для создания прозрачной конкуренции среди украинских производителей электроэнергии. Новая модель рынка сняла регуляторные ограничения для свободного импорта электроэнергии в Украине", - объяснили в Укрэнерго.

Как сообщалось, полномасштабный рынок электрической энергии в Украине запустили с 1 июля.