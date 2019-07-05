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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЗА НЕДЕЛЮ РАБОТЫ НОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УКРАИНА ИМПОРТИРОВАЛА 37,7 МЛН КВТ-Ч
10:42 09.07.2019
В течение первых семи дней работы рынка электроэнергии "энергоостров Бурштынской ТЭС" импортировано 37,705 млн кВт-час. электроэнергии из Словакии. Об этом пишет пресс-служба ГП "НЭК "Укрэнерго".
"В течение 1-7 июля 2019 г. в «энергоостров Бурштынской ТЭС» импортировано 37,705 млн кВт•часов электроэнергии из Словакии. За тот же период экспорт электроэнергии из "энергоострова Бурштынской ТЭС" составил 77,743 млн кВт-часов", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Экспорт происходил в Венгрию, Словакию и Румынию.
"Импортные поставки электроэнергии в настоящее время являются весомым условием для создания прозрачной конкуренции среди украинских производителей электроэнергии. Новая модель рынка сняла регуляторные ограничения для свободного импорта электроэнергии в Украине", - объяснили в Укрэнерго.
Как сообщалось, полномасштабный рынок электрической энергии в Украине запустили с 1 июля.
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