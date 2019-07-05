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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НОВЫЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ "САРКОФАГ" ПЕРЕДАДУТ ЧАЭС 10 ИЮЛЯ
17:50 08.07.2019
В среду, 10 июля в Зоне отчуждения при участии высшего руководства государства состоится торжественная сдача-приемка нового безопасного конфайнмента (НБК) от компании "Новарка" к ГСП "ЧАЭС". Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.
"10 июля 2019 года на Чернобыльской АЭС состоится торжественное мероприятие, связанное со сдачей-приемкой НБК от Новарки к ГСП «ЧАЭС». Запланировано, что в мероприятии примут участие представители стран-вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие», представители ЕБРР, руководство и представители Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, руководство и представители ГСП «ЧАЭС», руководство Минприроды, представители Новарки", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Мероприятие состоится при участии высшего руководства государства.
Ввод в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС состоится осенью этого года. 22 апреля новый безопасный конфайнмент были переведены в режим пробной эксплуатации, которая длилась 72 часа. Испытания нового укрытия прошло успешно.
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