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УКРАИНА УВЕЛИЧИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ ДО $20,6 МИЛЛИАРДА
11:06 08.07.2019

Международные резервы Украины в июне возросли на 1,2 млрд долларов, что произошло благодаря размещению правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 июля 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 20638,9 млн долл. США (в эквиваленте). В июне они возросли на 6,4% благодаря прежде всего размещению Правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли такие факторы.

Во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Так в июне поступления от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа (ОВГЗ) составили 1,612 млрд долларов. Часть этих поступлений была направлена на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Общая сумма таких выплат составила 952,4 млн долларов (в эквиваленте). Из них 773,6 млн долларов уплачены по ОВГЗ. Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда составляли 157,5 млн долларов. Остальные средств направлены на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Во-вторых, как отметили в Нацбанке, ныне благоприятная ситуация на валютном рынке, сложившаяся вследствие сохранения положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, умеренных объемов импорта и притока иностранного капитала в государственные ценные бумаги, номинированные в гривне. Проинформированно, что эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму 322,3 млн долларов. В частности, 183,0 млн долларов были куплены во время осуществления интервенций путем запроса лучшего курса и 139,3 млн долларов - по единому курсу.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 254,6 млн долларов (в эквиваленте), - добавили в пресс-службе.

Как отмечается, по состоянию на 1 июля 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
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