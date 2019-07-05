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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНУ ВПЕРВЫЕ ПОСТУПИЛА НЕФТЬ ИЗ США
09:55 08.07.2019
В одесский порт прибыл танкер под флагом Гонконга, доставивший из США 75 тыс. тонн нефти. Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.
“К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture (длина – 237 м, флаг Гонконг), доставивший из США 75 тыс. тонн нефти”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Как отмечается, по данным Business Information Network, партия нефти сорта Bakken закуплена ПАО “Укртатнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.
“Наше предприятие имеет большой опыт работы с нефтегрузами. В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Беларуси. Сейчас периодически заходят танкеры с сырьем из Азербайджана. Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке”, - рассказал начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук.
Подчеркивается, что Wisdom Venture впервые в истории Украины доставил нефть в нашу страну непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу “Одесса - Кременчуг”.
Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе.
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