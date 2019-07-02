Стратегическая сессия по обсуждению моделей регулятивных «песочниц» с представителями госорганов, бизнеса и экспертами национальных центров цифровой трансформации прошла на площадке Евразийской экономической коллегии (ЕЭК) под председательством члена коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

«Регулятивная «песочница» фактически выполняет роль правового эксперимента, который должен выявить реальные риски и возможный ущерб от внедрения цифровых решений. Важно максимально подробно и четко совместно продумать на площадке Комиссии необходимые для этого типы и модели регулятивных «песочниц». Открытые они или закрытые, какой набор участников, кто несет ответственность, как именно устроен процесс работы, – отметила министр ЕЭК Карине Минасян. – При формировании предложений важно сконцентрироваться на рабочих механизмах, которые могут быть применимы при совместных проектах, на интеграционном уровне и в странах Союза».

Как сообщает ЕЭК, в настоящее время рассматривается несколько регулятивных «песочниц». Каждая из них включает порядка пяти этапов с момента подачи заявки на участие в «песочнице» до выхода из нее.

Благодаря применению специальных правовых режимов регулятивных «песочниц» сроки реализации проектов, связанных с цифровой трансформацией Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут сократиться, а качество представленных инициаторами проектов возрастет. Такие предложения обсуждаются в ходе разработки проекта концепции о применении специальных режимов (регулятивных «песочниц») в Союзе.

Ожидается, что, помимо непосредственных пользователей «песочницы», в пилотировании проектов будут задействованы уполномоченные органы стран ЕАЭС, ЕЭК и рабочие группы по координации проектов. В регуляторную «песочницу» может быть погружено сразу несколько проектов. Это поможет их скорректировать в случае схожести.

Очередное обсуждение моделей регулятивных «песочниц» планируется провести в штаб-квартире ЕЭК в августе текущего года.

В обсуждении проекта концепции применения регулятивных «песочниц» в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приняли участие эксперты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Международного финансового центра «Астана», Центра стратегических разработок, ПАО «Сбербанк», общественного объединения «Информационное общество», общественного фонда «Центр анализа и оценки», представители Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Регулятивная «песочница» (англ. Regulatory Sandbox) — специальный правовой режим регулирования, проработки и пилотирования решений, в том числе регуляторных, для определения наиболее эффективной модели взаимодействия и построения бизнес-процессов в какой-либо новой сфере. Регулятивные «песочницы» целесообразно использовать для проработки механизмов и правил регулирования экономических процессов в рамках цифровых инициатив и проектов.