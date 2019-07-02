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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНИЛ ВВЕДЕННЫЕ РАНЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ИЗ БЕЛАРУСИ ТЕХНИЧЕСКОГО КАЗЕИНА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
10:43 04.07.2019
Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию из Беларуси технического казеина для промышленных целей.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 июля 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Российскую Федерацию из Республики Беларусь технического казеина для промышленных целей. Такое решение принято в связи с неоднократными обращениями участников внешнеэкономической деятельности», - говорится в сообщении ведомства.
Отправляемая в Россию продукция должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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