Ряд автопроизводителей Беларуси, таких как МАЗ, Юнисон и БелДжи, подтвердили готовность начать выпуск автомобилей с электронными паспортами транспортных средств на свою продукцию, в том числе поставляемую в Российскую Федерацию.

Как сообщает ЕЭК, сейчас уже оформлены пять первых электронных паспортов на выпускаемые в Беларуси автомобили марок МАЗ, Geely и Zotye. Таким образом, республика дала старт практической работе с электронными паспортами.

Ранее на площадке Министерства промышленности Беларуси обсудили начало работы национальной части системы электронных паспортов транспортных средств Беларуси. Присутствовавшие на мероприятии автопроизводители также ознакомились с возможностями уже работающей в Российской Федерации системы электронных паспортов с точки зрения подключения и взаимодействия российской части системы с белорусскими производителями.

С 1 ноября 2019 года завершаются переходные положения, в соответствии с которыми оформить бумажный паспорт на вновь выпускаемые в обращение автомобили в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже будет нельзя.

На совещании высокого уровня под председательством члена коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко и при участии заместителей руководителей ответственных госорганов стран Союза 15 апреля этого года был утвержден страновой график проведения проверок готовности национальных частей системы электронных паспортов в странах ЕАЭС.

Проведенная в Российской Федерации проверка показала готовность системы электронных паспортов и соответствующих госорганов к осуществлению юридически значимых действий в системе электронных паспортов в отношении техники, импортируемой из государств Союза и третьих стран.