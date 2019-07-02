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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС СОГЛАСОВАНЫ СЕМЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДДЕРЖКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ
09:25 04.07.2019

В ЕАЭС согласованы семь направлений поддержки импортозамещения в государствах-членах.

«Формируемая нами карта индустриализации Евразийского экономического союза позволит комплексно организовать работу по импортозамещению на уровне Союза, объединить национальные планы по импортозамещению, выстроить импортозамещающие производственные цепочки на уровне ЕАЭС, эффективно использовать компетенции друг друга», – заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин на первом заседании Рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности, которое состоялось в штаб-квартире ЕЭК 1 июля.

Как сообщает ЕЭК, рабочая группа высокого уровня была создана по распоряжению Евразийского межправительственного совета и включает в себя заместителей руководителей уполномоченных органов государств-членов Союза.

На первом заседании был обсужден порядок выработки механизмов участия в импортозамещающих проектах в странах Союза.

Эксперты комиссии и уполномоченные органы сторон проработали направления поддержки импортозамещения в государствах-членах. Уже сейчас согласованы семь таких направлений. Они предусматривают как переход на инновационный вектор развития (межгосударственные программы и проекты в сфере НИОКР, формирование отраслевых центров компетенций), так и организацию совместных производств и поддержку совместно произведенной в ЕАЭС продукции.

«Дальше необходимо двигаться к выработке конкретных механизмов участия в импортозамещающих проектах и подготовке соответствующих проектов решений», – резюмировал министр ЕЭК.
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