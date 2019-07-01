На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 21 июня утверждено условие применения отдельного критерия допустимости специфических субсидий в отношении промышленного товара, признанного совместно произведенным государствами-членами.

Как сообщает ЕЭК, теперь страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут обратиться в комиссию за согласованием субсидий.

Ранее, 11 июня, коллегия комиссии утвердила порядок признания промышленного товара совместно произведенным государствами-членами. Документ регламентирует единые для стран ЕАЭС требования для признания товара совместно произведенным: минимальное количество стран, участвующих в процессе, каким требованиям должны соответствовать хозяйствующие субъекты (основной производитель и сопроизводители), какой документ будет подтверждать, что товар произведен совместно государствами-членами. Страны Союза, в свою очередь, самостоятельно определят процедуру выдачи таких заключений и уполномоченный орган.

Документы разработаны промышленным блоком в развитие соглашения о порядке добровольного согласования с комиссией специфических субсидий, которое наделяет ЕЭК полномочиями по согласованию специфических субсидий, а государствам предоставляет право защитить своих производителей, получивших госпомощь. Для этого соглашением определены порядок согласования субсидий и критерии, в соответствии с которыми субсидии являются допустимыми.

Таким образом, теперь действует еще один из 15-ти критериев допустимости специфических субсидий, предусмотренных соглашением.

«Принятые в июне документы завершили формирование исчерпывающей нормативной базы для согласования комиссией специфических субсидий. Это позволит бизнесу стран ЕАЭС активнее развивать новые кооперационные связи в Союзе», – отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин.