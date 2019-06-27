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УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЛЯ ТЕХРЕГЛАМЕНТА ЕАЭС НА СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ЗАВЕРШАЕТСЯ 1 ИЮЛЯ
11:43 28.06.2019

Заканчивается действие всех документов об оценке соответствия газов обязательным требованиям, которые существовали до принятия техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».

«Технический регламент устанавливает единые обязательные для применения в странах ЕАЭС требования к физико-химическим и эксплуатационным показателям сжиженных углеводородных газов, которые используются для отопления жилья и производственных помещений, а также в качестве топлива для автомобилей, – отметил член Коллегии ЕЭК (министр) по техническому регулированию Виктор Назаренко. – Мы заложили комфортный для бизнеса почти трехлетний срок переходного периода. У всех участников рынка было достаточно времени, чтобы подготовиться к работе по единым союзным требованиям».

Как сообщает ЕЭК, документ регулирует вопросы хранения, перевозки, реализации и утилизации сжиженных углеводородных газов, а также их маркировки. Техрегламент ЕАЭС определяет основные опасные факторы, возникающие при осуществлении этих процессов: пожаровзрывоопасность, негативные воздействия на организм человека, а также риски загрязнения окружающей среды.

Например, массовая доля сероводорода и меркаптановой серы в газах для коммунально-бытового назначения и производственных нужд не должна превышать 0,013%, в газах для заправки автотранспорта – 0,01%. Давление насыщенных паров при температуре воздуха до 45оС для обеих категорий газа должно быть не больше 1,6 МПа. В сжиженных углеводородных газах не допускается содержание свободной воды и щелочи и т.д.

Каждая выпускаемая партия сжиженных углеводородных газов должна сопровождаться паспортом качества, содержащим ряд сведений. В их числе – наименование и товарный знак изготовителя, его адрес и место, где производятся сжиженные газы, наименование, марка, условное обозначение продукции и пр. Паспорт качества оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве страны ЕАЭС – на государственном языке страны, где реализуются сжиженные углеводородные газы.

Таким образом, с 1 июля производители и продавцы сжиженных углеводородных газов смогут производить и продавать на рынке ЕАЭС только ту продукцию, которая сопровождается документами, выданными согласно единому союзному техрегламенту. Это означает, что сжиженные углеводородные газы начинают свободно перемещаться по всей территории Союза, и при этом изготовители не будут нести излишних расходов на подтверждение соответствия по национальным требованиям. А население стран ЕАЭС получит дополнительную законодательную защиту.
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