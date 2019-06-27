Вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», принятый в декабре 2017 года Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как сообщает ЕЭК, техрегламент устанавливает единые для стран ЕАЭС требования к показателям безопасности нефти, которую производитель или продавец собираются доставлять по магистральным трубопроводам, перевозить по железным, автомобильным дорогам или водным путям, а также использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах.

В документе определено предельно допустимое содержание сероводорода, воды, хлористых солей, органических хлоридов. Например, массовая доля сероводорода ограничена 100 млн-1, воды – 1%, органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С, – 6 млн-1. Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме должна составлять не более 100 млн-1, давление насыщенных паров – не превышать 66,7 кПа. Указано, что при производстве и транспортировке нефти не допускается применение химических реагентов, содержащих хлорорганические соединения.

«Вступающий в силу технический регламент Евразийского экономического союза – очень важный для всех участников рынка документ, определяющий правила безопасного обращения нефти, – отметил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. – С 1 июля не допускается выдача или принятие документов об оценке соответствия нефти обязательным требованиям, ранее установленным законодательством Союза или национальными правовыми актами».

В паспорте на нефть проставляется единый знак обращения продукции на союзном рынке, который свидетельствует о том, что товар полностью соответствует требованиям техрегламента ЕАЭС «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» и других технических регламентов Союза.

Документ не распространяется на нефть, которая идет на экспорт из стран ЕАЭС, поставляется по государственному оборонному заказу, находится на хранении в организациях, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва, или используется нефтепроизводителем для собственных нужд.

Переходные положения о порядке введения в действие техрегламента, установленные коллегией ЕЭК, позволяют бизнесу до 1 января 2021 года плавно перейти на работу по новым правилам. До этой даты продолжат действовать ранее выданные документы об оценке соответствия, допускаются изготовление и реализация нефти по прежним нормам.