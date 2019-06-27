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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛОВ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС УЖЕ СОГЛАСОВАНА
09:43 28.06.2019

Формирование общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит устранить существующие барьеры для свободного движения капитала и финансовых услуг внутри Союза, будет способствовать перераспределению ресурсов в более продуктивные отрасли, снизит социальное неравенство и будет сдерживать трансграничные вторичные эффекты. Об этом заявил руководитель секретариата члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Аскар Кишкембаев на 18-м расширенном заседании Интеграционного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по взаимодействию с ЕЭК в Москве.

Как сообщает ЕЭК, ключевой темой мероприятия стало обсуждение перспектив создания общего финансового рынка ЕАЭС. Аскар Кишкембаев проинформировал о том, что правительства и национальные (центральные) банки государств Союза ведут активную работу над проектом Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Большая часть разделов этого документа уже согласована. 14 июня 2019 года вопрос о ходе работы над проектом концепции был рассмотрен Консультативным комитетом по финансовым рынкам при Коллегии Комиссии.

Планируется представить концепцию на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета до конца текущего года. В концепции будут определены основные цели, принципы, задачи, этапы и ожидаемые результаты формирования общего финансового рынка Союза.

Аскар Кишкембаев подчеркнул, что уже сейчас в странах ЕАЭС при содействии Комиссии проводится работа по гармонизации законодательства в финансовой сфере, формированию общего биржевого пространства, определению направлений интеграции национальных платежных систем и либерализации валютного законодательства.

В заседании приняли участие сотрудники Департамента финансовой политики ЕЭК, специалисты российских бизнес-кругов, руководители промышленных предприятий и компаний-участников финансового рынка, а также представители академического сообщества.

Участники встречи обсудили перспективные направления сотрудничества между ЕЭК и РСПП на
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