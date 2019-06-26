Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение для защиты украинских товаропроизводителей плоского проката. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

"26 июня состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором рассматривались вопросы защиты украинских товаропроизводителей от растущего и недобросовестного импорта. В частности, обсуждались необходимые ограничительные меры относительно импорта товаров в Украину. Так, комиссия рассмотрела результаты проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторого проката с коррозионностойким покрытием из Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Для защиты украинского производителя плоского проката было решено применить антидемпинговые меры относительно импорта в Украину товаров происхождением из Российской Федерации и Китая сроком на 5 лет", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Для производителей, экспортеров товара из РФ определена ставка антидемпинговой таможенной пошлины на импорт в Украину на уровне 47,57%, а для производителей, экспортеров из Китайской Народной Республики - 22,78%.

Также комиссия заслушала информацию о результатах пересмотра и продление специальных мер относительно импорта в Украину гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов независимо от страны происхождения. При рассмотрении вопроса члены комиссии пришли к выводу, что установленный период применения специальных мер для украинского производителя оказался недостаточным и поэтому его следует продлить на 3 года.

Кроме того, определен размер ставки специальной таможенной пошлины для гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов, с учетом либерализации относительно импорта в Украину. Так, со дня вступления в силу решения комиссии, ставка специальной таможенной пошлины составит 11,22%, через 12 месяцев со дня их продление - 10,66%, через 24 месяца - 10,13%.

Комиссия также решила не поднимать вопрос пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину (ДВП) мокрого способа производства происхождением из Республики Беларусь в связи с истечением срока их применения. Кроме того, на этом же основании прекратить процедуру пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину древесноволокнистых плит из Белоруссии.

Как известно, Межведомственная комиссия по международной торговле является оперативным органом государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. В состав комиссии входят представители органов исполнительной власти в Украине. Персональный состав комиссии утверждается Кабинетом министров Украины по представлению председателя комиссии.