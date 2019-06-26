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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
США ВЫДЕЛИЛИ $4 МЛН НА ПОСТРОЕНИЕ В УКРАИНЕ ХРАНИЛИЩ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ
11:24 27.06.2019
Госдепартамент США подтвердил выделение 4 млн долларов для реализации целей меморандума о строительстве хранилищ на арсеналах, базах и складах хранения боеприпасов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"7 мая 2019 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и неправительственной организацией The Halo Trust по построению хранилищ на арсеналах, базах и складах хранения боеприпасов Вооруженных Сил Украины. Реализация указанного Меморандума будет осуществляться исключительно за счет донора, которым является Государственный Департамент США, о чем 25 июня этого года во время очередного заседания Рабочей группы по вопросам нераспространения и экспертного контроля в Вашингтоне был подписан меморандум ", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Как отмечается, Государственный Департамент США подтвердил выделение неправительственной организации The Halo Trust 4 миллионов долларов США для реализации целей Меморандума о строительстве хранилищ на арсеналах, базах и складах хранения боеприпасов Вооруженных Сил Украины.
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