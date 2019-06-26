В рамках 66-й ежегодной сессии Совета по торговле и развитию Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 25 июня в Женеве состоялась презентация совместного доклада Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ЮНКТАД «Инклюзивный рост государств-членов ЕАЭС: оценка и возможности». В презентации доклада приняла участие член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

ЕЭК и ЮНКТАД предложили использовать индекс инклюзивного экономического роста, что стало шагом на пути к достижению Цели устойчивого развития № 17 – укреплению средств осуществления и активизации работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития. В рамках этой цели предполагается «к 2030 году […] разработать, в дополнение к показателю ВВП, и другие показатели измерения прогресса в деле обеспечения устойчивого развития».

Как сообщает ЕЭК, этот индекс является первой попыткой международного сообщества измерить инклюзивность экономического роста. «Развивая интеграцию, мы, прежде всего, ориентируемся на эффекты для простых людей», – отметила министр ЕЭК. В этой связи, кроме показателей экономического развития, индекс включил оценку качества жизни, а также социально-экономического неравенства.

На основании индекса был установлен рейтинг, позволивший охватить 86 государств мира. Результаты доклада показывают, что наиболее высокий уровень инклюзивного экономического роста присущ развитым экономикам, среди которых Люксембург, Норвегия, Дания и др.

В целом уровень инклюзивности экономического роста государств ЕАЭС сопоставим с результатами других развивающихся стран, например, Аргентины или Таиланда. Наиболее высокие результаты отмечаются для Республики Беларусь и Республики Казахстан. Вместе с тем, по ряду показателей страны ЕАЭС существенно опережают как развивающиеся, так и многие развитые страны, такие как Латвия и Болгария.

На сегодня подготовленный доклад является единственным в своем роде для государств-членов ЕАЭС. Тем не менее Евразийская экономическая комиссия намерена продолжать исследования в этой сфере с целью выработки практических рекомендаций для государств-членов в области повышения инклюзивности экономического роста.

Участие ЮНКТАД в подготовке совместного доклада свидетельствует о том, что международные организации высоко оценивают важность проведения исследований в этой области. «Опыт ЕЭК будет интересен для всех интеграционных объединений, особенно в части измерения степени неравенства», – отметила заместитель генерального секретаря ООН по торговле и развитию Изабель Дюран.