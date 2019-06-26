Несмотря на свою молодость, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) благодаря развитой институциональной структуре опережает по уровню интеграции МЕРКОСУР и АСЕАН, история которых насчитывает более 30 и 50 лет соответственно, и уступает по уровню интеграции только Европейскому союзу (ЕС). К такому выводу пришли авторы доклада Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «Система индикаторов интеграции как инструмент анализа функционирования региональных интеграционных объединений».

Как сообщает ЕЭК, в июне этого года Комиссия завершила разработку подходов к измерению уровня интеграции стран в рамках региональных интеграционных объединений и представила комплексную систему индикаторов интеграции, позволяющую сравнивать уровень развития интеграционных объединений между собой.

Сам подход строится на понятных и очевидных критериях с использованием достоверных и имеющихся в большинстве стран мира данных. В отличие от других подобных систем показателей, оценивающих только уровень экономического развития, система индикаторов интеграции ЕЭК ориентирована на анализ вклада интеграционного фактора в экономическое развитие стран-участниц и объединения в целом.

«Система индикаторов интеграции – это система общих координат для сравнения интеграционных объединений, выявления общих закономерностей и индивидуальных особенностей развития, понимания формирующихся тенденций, определения «узких» мест в интеграционном развитии и предложений по сотрудничеству в рамках реализации концепции интеграция интеграций», – пояснил начальник отдела стратегий экономической политики Департамента макроэкономической политики ЕЭК Андрей Пантелеев.

В исследовании оценен опыт интеграции в Евразийском экономическом союзе и других крупных интеграционных объединениях – Европейском союзе, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и на Общем рынке стран Южной Америки (МЕРКОСУР). Дан анализ развития интеграции по отдельным рынкам и сферам экономики.

В частности, ЕАЭС опережает АСЕАН и МЕРКОСУР по уровню институциональной интеграции, интеграции на основных рынках, макроэкономической конвергенции, что обусловлено наличием наднационального органа, наднациональных актов прямого действия, проведением согласованных политик на рынке товаров и услуг, действием единого Таможенного кодекса ЕАЭС. ЕС в свою очередь опережает ЕАЭС по более широкому применению согласованных политик, особенно, что касается деятельности естественных монополий, сферы образования, энергетики, сельского хозяйства. В ЕС действует интегрированный валютный рынок, единое биржевое пространство.

С точки зрения прогресса институциональной интеграции ЕАЭС является одним из наиболее динамично развивающихся интеграционных объединений. Стабильный уровень субиндекса характерен только для ЕС, так как он уже достиг достаточно высокого уровня институциональной интеграции. Субиндекс для МЕРКОСУР в течение 2007-2017 годов незначительно снижался, а для ЕАЭС и АСЕАН, напротив, рос.

Значения другого субиндекса – интеграции на основных рынках, куда входят индикаторы на рынках товаров и услуг, капитала и рабочей силы, показывают, что ЕС в значительной степени продвинулся в интеграции на основных рынках, и этот достигнутый уровень остается стабильным на протяжении всего периода. Для ЕАЭС характерна положительная динамика, что отражает планомерное развитие интеграционных процессов на основных рынках государств-членов и стало следствием расширения наднационального регулирования и устранения барьеров и ограничений для перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Интеграция на основных рынках АСЕАН и МЕРКОСУР оценивается примерно на одном уровне.

Лидером по уровню интеграции на товарных рынках и рынке услуг является Европейский союз, что обусловлено продолжительной историей развития единого экономического пространства. Уровень развития интеграции на рынках товаров и услуг в ЕАЭС уступает значениям субиндексов АСЕАН, ЕС и МЕРКОСУР.

Положительную динамику субиндексов интеграции на рынке труда и капитала в ЕАЭС обеспечил рост доли мигрантов из государств-членов и доли личных переводов в страны Союза. Результаты комплексной оценки свидетельствуют, что уровень интеграции на рынках труда и капитала в ЕАЭС значительно выше, чем в АСЕАН и МЕРКОСУР, но в то же время меньше значения соответствующих субиндексов ЕС.

Значения субиндекса макроконвергенции у всех интеграционных объединений были в достаточной степени стабильными, даже несмотря на кризисные явления в мировой экономике.

Индикаторами, оказывающими наибольшее влияние на субиндекс, выступают темп инфляции и темп прироста подушевого ВВП по ППС в текущих ценах. ЕС и ЕАЭС оказались лидерами по значениям этого субиндекса.

Результаты исследования позволяют выявить степень влияния интеграционных процессов на различные сферы экономики государств-членов, оценить эффективность интеграционных мер, определить сильные и слабые стороны интеграции и на этой основе выработать предложения для развития и углубления интеграции, в том числе по линии взаимодействия ЕАЭС с другими интеграционными объединениями.