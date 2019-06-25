Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 25 июня рассмотрела вопросы в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, агропромышленного комплекса, цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, одобрен проект решения Совета комиссии «О проекте распоряжения Евразийского межправительственного совета «О совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств-членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2019-2020 годы»».

Совместные прогнозы сформированы в соответствии с перечнем индикативных показателей развития АПК, ранее утвержденным Советом ЕЭК, и сводными прогнозными балансами спроса и предложения стран ЕАЭС. Перечень индикативных показателей включает данные по посевным площадям, поголовью скота и птицы, объемам производства продукции сельского хозяйства в целом, а также по основным видам в натуральном выражении, стоимостные объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров и др.

Сводные прогнозные балансы сформированы по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе по зерну, молоку, картофелю, яйцам, овоще-бахчевым культурам, фруктам и ягодам, сахару, растительным маслам, а также по основным видам сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности, включая льноволокно, кожевенное сырье, хлопковолокно и шерсть.

Согласно прогнозу в 2020 году по сравнению с 2017 годом производство сельскохозяйственной продукции в долларовом эквиваленте увеличится на 4,1%. Рост взаимной торговли составит 19,6%. Экспорт в третьи страны возрастет в полтора раза. Вследствие этого сложится положительное сальдо внешней торговли – около 4 млрд долларов США.

С учетом взаимных поставок прогнозируется повышение уровня обеспеченности Армении по зерну – с 75,5% до 102%; мясу и мясопродуктам – с 72,4% до 86,8%, в том числе по говядине – с 91,5% до 99,2%; молоку – с 95% до 102%; растительным маслам – с 86% до 94,6%. Казахстана по говядине – с 98,8% до 100%, мясу птицы – с 62,8% до 91,5%, молоку – с 96,7% до 100%; Кыргызстана по свинине с 75,4% до 82%; фруктам и продуктам их переработки – с 87% до 99,8%. России по свинине – с 98% до 103%; молоку – с 93% до 97,4%. В Беларуси прогнозируется самообеспеченность практически по всем основным видам сельхозпродукции и продовольствия, кроме овощей, фруктов и продуктов их переработки, а также свинины.

Совместные прогнозы являются системным документом по развитию АПК, который направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка, использование потенциала государств-членов в целях развития взаимной торговли, ориентирование бизнеса на создание новых производств исходя из перспектив развития общего рынка ЕАЭС.