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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛО МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ ЕАЭС
11:59 25.06.2019
Совет министров Беларуси принял постановление 20 июня 2019 г. № 406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определены перечни: категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке; товаров, в отношении которых может предоставляться отсрочка или рассрочка уплаты ввозных таможенных пошлин и др.
Также установлены случаи, когда помещенные на временное хранение в месте прибытия товары могут храниться в местах временного хранения, не находящихся в месте прибытия.
Кроме того, документом утверждены положения:
о порядке выдачи подтверждения наличия отдельных оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов;
о порядке признания таможенными органами факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем, вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения;
о порядке проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в отношении декларации на товары, поданной в отношении товаров, выпуск которых произведен до ее подачи, документов, подтверждающих сведения, заявленные в указанной декларации, и сведений, заявленных в этой декларации и (или) содержащихся в представленных таможенным органам документах;
о порядке и сроках направления плательщику, а также лицу (лицам), несущему (несущим) с плательщиком солидарную обязанность по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, решения о взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, порядке и сроках выполнения предусмотренных в этом решении требований;
об обустройстве и техническом оснащении элементов таможенной инфраструктуры, расположенных в местах размещения таможенных органов и учреждений, входящих в систему таможенных органов, и в иных местах, на территории которых могут совершаться таможенные операции и проводиться таможенный контроль.
Основные положения постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования.
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