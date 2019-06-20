Объем промышленного производства в мае 2019 года увеличился на 1,6% против аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли в Facebook.

"Украинская промышленность продолжает неуклонно расти! Так в мае 2019 против аналогичного периода прошлого года объем промышленного производства увеличился на 1,6%. Наилучшую динамику показали следующие отрасли промышленности: производство химических веществ +6,7%, металлургическое производство +6,5%, добывающая промышленность +4,6%, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий + 3,7%, производство фармацевтических продуктов и препаратов +3,4%, производство кокса и нефтепродуктов +2,7% и перерабатывающая промышленность +0,7%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

По оценкам экспертов, положительный тренд развития промышленности будет сохраняться. В первую очередь благодаря добывающей и перерабатывающей промышленности в условиях высокой инвестиционной активности и роста спроса.

Как ранее сообщал Госстат, промышленное производство в Украине в апреле 2019 года выросло на 5,2% по сравнению с апрелем 2018 года, после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе 2019 года - на 1,8% и на 3,3% соответственно.