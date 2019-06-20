|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ ПУП «МСТИСЛАВЛЬМОЛОКО»
09:10 25.06.2019
Продолжаются случаи поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Так, в сыре предприятия ПУП «Мстиславльмолоко» повторно выявлен натамицин - противогрибковый препарат. В связи с этим Россельхознадзор с 24 июня временно ограничивает поставки в Россию продукции данной компании.
Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ООО «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино» и ОАО «Здравушка-милк».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2019
Курсы в банках
на 25.06.2019
Конвертация в банках
на 25.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте