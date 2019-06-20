Продолжаются случаи поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Так, в сыре предприятия ПУП «Мстиславльмолоко» повторно выявлен натамицин - противогрибковый препарат. В связи с этим Россельхознадзор с 24 июня временно ограничивает поставки в Россию продукции данной компании.

Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ООО «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино» и ОАО «Здравушка-милк».