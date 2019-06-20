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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
12:27 24.06.2019

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 21 июня в Минске внесены изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности колесных транспортных средств».

Как сообщает ЕЭК, в техрегламенте, принятом еще в 2011 году, отсутствовали требования шестого экологического класса, т.е. отсутствовала возможность сертификации автомобилей по требованиям нового экологического класса. Кроме того, это мешало торговле государств ЕАЭС со странами Евросоюза, так как в ЕС с сентября 2015 года для всех типов выпускаемых транспортных средств действуют нормы экологического стандарта Евро 6.

Перевозчики ЕАЭС, приобретая транспорт экологического стандарта Евро 6, не имели возможности использовать его для перевозок грузов по территории ЕС, так как в соответствии с нормами техрегламента в свидетельстве о регистрации транспортного средства мог быть указан максимальный экологический класс Евро 5.

Вместе с тем определение порогового значения, после которого автомобиль становится автомобилем не 5-го, а 6-го экологического класса, ни в какой мере не обязывает производителей или импортеров сертифицировать автомобили только по 6-му экологическому классу. Это изменение не предусматривает каких-либо ограничений сроков действия экологического класса 5.

Совет ЕЭК также обнулил до 30 июня 2022 года ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС на анилин и его соли. Действующая ставка составляет 5%. Такая мера направлена на снижение затрат предпринимателей на закупку анилина и его солей и обеспечение конкурентоспособности изготавливаемой на их основе продукции в условиях дефицита на внутреннем рынке стран ЕАЭС.

Продлено действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС на отдельные виды нитей из анидов до 31 июля 2022 года. Эта продукция применяется при армировании автомобильных и авиационных шин, конвейерных лент и изготовлении различных резинотехнических изделий. Мера направлена на поддержку союзных производителей кордных и технических тканей, а также предприятий химической и шинной промышленности.
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