На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 21 июня в Минске одобрено соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации в ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, документ позволит обеспечить свободу движения капитала на пространстве ЕАЭС. В нем определен перечень операций резидентов государств ЕАЭС, по которым страны Союза не будут применять валютные ограничения.

В частности, документ позволит физическим и юридическим лицам открывать на недискриминационных условиях счета во всех банковских учреждениях государств Союза, покупать и продавать иностранную валюту и чеки, производить расчеты за поставку товаров и услуг и приобретение недвижимости, осуществлять денежные переводы внутри Союза.

Проект соглашения будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур. Ранее проект уже направлялся в государства Союза, но из-за изменений национального законодательства потребовалась его корректировка.