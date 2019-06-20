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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОДОБРЕНО СОГЛАШЕНИЕ О СОГЛАСОВАННЫХ ПОДХОДАХ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ВАЛЮТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ПРИНЯТИИ МЕР ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ В ЕАЭС
11:20 24.06.2019
На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 21 июня в Минске одобрено соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации в ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, документ позволит обеспечить свободу движения капитала на пространстве ЕАЭС. В нем определен перечень операций резидентов государств ЕАЭС, по которым страны Союза не будут применять валютные ограничения.
В частности, документ позволит физическим и юридическим лицам открывать на недискриминационных условиях счета во всех банковских учреждениях государств Союза, покупать и продавать иностранную валюту и чеки, производить расчеты за поставку товаров и услуг и приобретение недвижимости, осуществлять денежные переводы внутри Союза.
Проект соглашения будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур. Ранее проект уже направлялся в государства Союза, но из-за изменений национального законодательства потребовалась его корректировка.
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