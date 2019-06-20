На Запорожской АЭС началось строительство ангарного хранилища легкого типа, где будут хранить 1300 железобетонных контейнеров с радиоактивными отходами. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

“На протяжении более 30 лет мы собираем радиоактивные отходы со всей атомной станции. И в настоящее время вместимость хранилищ, которые были предусмотрены проектом для шести энергоблоков, подходит к концу. Они заполнены где-то на 90 процентов”, – пояснил заместитель начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергей Пихтин.

По его словам, согласно проекту, на территории Запорожской АЭС еще в 80-х годах было отведено место для продолжения капитального железобетонного хранилища для хранения радиоактивных отходов (РАО) такого же типа, как и те, что работают сегодня.

Атомщики говорят, что рано или поздно наступит момент, когда РАО необходимо будет вывозить с площадки Запорожской АЭС, поэтому переделали проект капитального хранилища на хранилище легкого типа. В нем будут размещать РАО уже упакованные в специальные "бочки". Дальше их будут складывать в железобетонные контейнеры (один способен вместить сразу четыре "бочки").

Хранилище легкого типа рассчитано на 1300 железобетонных контейнеров. Таким образом, в целом оно сможет одновременно вместить 5200 контейнеров с отходами.

Площадка для хранилища легкого типа строится непосредственно возле комплекса по переработке РАО. На сегодняшнем этапе работ строители и подрядная организация устанавливают специальные железобетонные сваи, которые станут своеобразной "подушкой" для фундамента. В следующем году начнут возводить конструкции стен, ведь хранилище хоть и легкое, но все же закрытого типа.

В будущем под его крышей будет ходить кран, который будет располагать железобетонные контейнеры по утвержденному плану. Ориентировочно этот объект полностью будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.