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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК ОДОБРИЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ АКЦИЗОВ НА ТАБАЧНУЮ И АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
09:48 24.06.2019
На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 21 июня в Минске одобрено соглашение о ведении налоговой политики в области акцизов на табак и алкоголь.
Как сообщает ЕЭК, на 2024 год устанавливается индикативная ставка на сигареты в размере 35 евро за 1000 штук и на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (в Беларуси – 7% и более) – 9 евро за один литр 100-процентного этилового спирта из пищевого сырья, содержащегося в готовой продукции. Фактические ставки акцизов, действующие в странах, могут отклоняться в 2024 году от индикативной в пределах диапазонов, установленных соглашением.
На перспективу государства-члены на профильной площадке комиссии будут вырабатывать один раз в пять лет единую индикативную ставку, которая будет утверждаться Советом комиссии.
Соглашение будет направлено на внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания.
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