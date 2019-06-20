На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 21 июня в Минске одобрено соглашение о ведении налоговой политики в области акцизов на табак и алкоголь.

Как сообщает ЕЭК, на 2024 год устанавливается индикативная ставка на сигареты в размере 35 евро за 1000 штук и на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (в Беларуси – 7% и более) – 9 евро за один литр 100-процентного этилового спирта из пищевого сырья, содержащегося в готовой продукции. Фактические ставки акцизов, действующие в странах, могут отклоняться в 2024 году от индикативной в пределах диапазонов, установленных соглашением.

На перспективу государства-члены на профильной площадке комиссии будут вырабатывать один раз в пять лет единую индикативную ставку, которая будет утверждаться Советом комиссии.

Соглашение будет направлено на внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания.