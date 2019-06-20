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ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ В І КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 2,5%
11:40 21.06.2019

Экономика Украины в І квартале 2019 года выросла на 2,5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"В I квартале 2019 года экономика Украины выросла на 2,5% в годовом исчислении (г/г), замедлившись с 3,5% г/г в IV квартале 2018 года. Об этом свидетельствуют развернутые показатели ВВП за I квартал 2019 года, опубликованные Государственной службой статистики Украины", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Нацбанке отмечают, что основным двигателем роста реального ВВП ожидаемо оставался внутренний спрос. Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 10,7% после их увеличения на 8,5% в предыдущем квартале. Этому способствовал дальнейший рост реальных заработных плат, повышение пенсий и дополнительные пенсионные выплаты, а также высокий уровень потребительских настроений населения.

После некоторого замедления в конце прошлого года вновь ускорился рост инвестиций. Темпы увеличения валового накопления основного капитала выросли до 17,4%. Этому способствовали, в частности частные инвестиционные проекты в энергетике и добывающей промышленности, в том числе с участием иностранных инвесторов, капитальные ремонты и модернизация отдельных промышленных предприятий, а также наращивание объемов капитальных расходов бюджета.

Кроме того, несколько улучшились деловые ожидания бизнеса. Также, рост физических объемов экспорта товаров и услуг в І квартале 2019 года ускорился до 6,8%, прежде всего за счет поставок прошлогоднего рекордного урожая. Зато это обусловило и сокращение запасов. В то же время ускорился рост импорта товаров и услуг (до 6,5%) вследствие отражения в отчетности льготного растаможивания автомобилей на иностранной регистрации. Вместе с существенным сокращением запасов, это было одним из основных факторов замедления роста реального ВВП в І квартале 2019 года. Из-за ускорения роста импорта вклад чистого экспорта в рост реального ВВП в І квартале 2019 года остался отрицательным, однако благодаря более высоким темпам роста экспорта он существенно уменьшился.
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