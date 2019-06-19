Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) определила приоритетные задачи в области антимонопольного регулирования на трансграничных рынках. Об этом рассказал член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин, выступая на международном совещании – круглом столе по конкуренции и антимонопольному регулированию.

Как сообщает ЕЭК, мероприятие прошло 19 июня в Москве в Торгово-промышленной палате Российской Федерации и было приурочено к празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Член коллегии ЕЭК Серик Жумангарин обозначил приоритетные направления работы блока на ближайшую перспективу. По словам министра, основные задачи – способствовать экономической интеграции государств Союза и повышать уровень осведомленности деловых кругов о компетенциях ЕЭК в сфере антимонопольного регулирования на трансграничных рынках. Также среди приоритетов – приведение профильного права ЕАЭС в соответствие с лучшими международными практиками и эффективное взаимодействие с ведущими мировыми организациями, работающими в этой сфере.

«Мы увидели необходимость разъяснить зарубежному бизнесу новые правила поведения, а также дать всем возможность задать наболевшие вопросы. Не имея полномочий по привлечению иностранных компаний к ответственности, чтобы добиться ощутимых результатов в решении наших вопросов, нам необходимо выйти на новый уровень сотрудничества с деловым сообществом, и особенно с крупным транснациональным бизнесом. Мы хотим проводить открытую антимонопольную политику, объяснять преимущества конкуренции для бизнеса», – подчеркнул министр.

Эксперты обсудили актуальные практики и тенденции национального и наднационального антимонопольного регулирования, новеллы законодательства в этой сфере, а также поделились опытом по организации эффективного взаимодействия бизнеса и регуляторов.

Готовность содействовать повышению уровня осведомленности деловых кругов выразил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич отметил необходимость постоянного взаимодействия с бизнес-сообществом государств ЕАЭС для своевременного выявления и пресечения антиконкурентного поведения участников трансграничных рынков. Представитель ЕЭК привел конкретные примеры нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

Тереза Морейра, руководитель подразделения по конкуренции и защите прав потребителей ЮНКТАД ООН, поделилась недавно разработанными изменениями в документах ЮНКТАД, которые должны помочь национальным конкурентным ведомствам в осуществлении международного сотрудничества при проведении расследований конкурентных нарушений, затрагивающих несколько стран.

Ренато Ферранди, представитель Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представил исследования и рекомендации организации по вопросу экстратерриториальности конкурентных норм, опыт государств по реализации полномочий привлечения к ответственности компаний из третьих стран за нарушения конкурентного законодательства.

В ходе мероприятия участники также были проинформированы о содержании международных договоров и актов, входящих в право Союза, в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования, об ответственности за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, требованиях к оформлению документов для обращения в Комиссию и др.

В совещании также приняли участие и выступили заместитель главы ФАС России Андрей Цыганов, председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворгян, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец. Кроме этого, среди участников – представители ЮНКТАД ООН, Ассоциации европейского бизнеса, Организации экономического сотрудничества и развития и деловых кругов ЕАЭС.