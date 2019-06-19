ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НА РЫНКЕ ЕАЭС В 2019 ГОДУ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 2,5%
10:51 20.06.2019

Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выявил основные тенденции на рынке цементной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в первом квартале нынешнего года.

Как сообщает ЕЭК, этот период для цементной индустрии ввиду сезонности продукции является периодом с самыми низкими производственными показателями. Суммарное производство цемента за первые три месяца года составляет всего 12,03 млн тонн – это в среднем 16–19% от суммарного годового объема. Из них на Армению приходится 0,5%, Беларусь – 7%, Кыргызстан – 3%, Казахстан – 12%, на Россию – 77,5%.

По экспертным оценкам, в 2019 году на рынке ЕАЭС прогнозируется рост потребления цементной продукции на 2,5%.

«Мониторинг цемента как базового строительного материала актуален с точки зрения выявления ключевых тенденций, происходящих в строительной отрасли, а также чувствительности этого товара к глобальным колебаниям спроса и предложения на рынке ЕАЭС, что является индикатором состояния и развития в целом экономики Союза», – отметил заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский.

Департамент промышленной политики Комиссии проводит на системной основе оценку состояния цементного рынка ЕАЭС как сектора, приоритетного для промышленного сотрудничества, в рамках экспертной площадки по развитию промышленности строительных материалов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2019
валюта курс
EUR 2.3094
USD 2.0625
RUB 3.2251
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3094 -0.0051
USD 2.0625 -0.0007
RUB 3.2251 +0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3200
USD 2.0550 2.0590
RUB 3.2200 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 20.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1290
EUR/RUB 71.5000 72.0000
USD/RUB 63.5000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте