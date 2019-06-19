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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НА РЫНКЕ ЕАЭС В 2019 ГОДУ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 2,5%
10:51 20.06.2019
Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выявил основные тенденции на рынке цементной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в первом квартале нынешнего года.
Как сообщает ЕЭК, этот период для цементной индустрии ввиду сезонности продукции является периодом с самыми низкими производственными показателями. Суммарное производство цемента за первые три месяца года составляет всего 12,03 млн тонн – это в среднем 16–19% от суммарного годового объема. Из них на Армению приходится 0,5%, Беларусь – 7%, Кыргызстан – 3%, Казахстан – 12%, на Россию – 77,5%.
По экспертным оценкам, в 2019 году на рынке ЕАЭС прогнозируется рост потребления цементной продукции на 2,5%.
«Мониторинг цемента как базового строительного материала актуален с точки зрения выявления ключевых тенденций, происходящих в строительной отрасли, а также чувствительности этого товара к глобальным колебаниям спроса и предложения на рынке ЕАЭС, что является индикатором состояния и развития в целом экономики Союза», – отметил заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский.
Департамент промышленной политики Комиссии проводит на системной основе оценку состояния цементного рынка ЕАЭС как сектора, приоритетного для промышленного сотрудничества, в рамках экспертной площадки по развитию промышленности строительных материалов.
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