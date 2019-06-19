Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС позволит активизировать инвестиционное сотрудничество. Об этом заявил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на заседании Консультативного комитета по финансовым рынкам, которое прошло в штаб-квартире ЕЭК в Москве.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания обсудили работу над проектом Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ разрабатывается правительствами и национальными (центральными) банками стран Союза совместно с ЕЭК по поручению глав государств ЕАЭС и в скором времени будет вынесен на рассмотрение коллегии ЕЭК. Реализация концепции будет способствовать развитию общего финансового рынка Союза и обеспечению принципа четырех евразийских свобод.

«Принципы, заложенные в концепции, позволят обеспечить свободное движение капитала и финансовых услуг, активизировать инвестиционное сотрудничество, стимулировать развитие финансовых рынков государств ЕАЭС. В целом это позволит нам перейти к траектории устойчивого экономического роста», – отметил Тимур Жаксылыков.

Также на заседании рассмотрели возможные подходы к формированию общей расчетной инфраструктуры ЕАЭС, которая будет способствовать развитию платежно-расчетных отношений в рамках Союза и стимулировать расчеты в национальных валютах во взаимной торговле.

Кроме того, члены Консультативного комитета обсудили план совместных мероприятий ЕЭК и Международного финансового центра «Астана» на 2019-2020 годы в рамках меморандума о сотрудничестве и рассмотрели возможность заключения такого меморандума между Консультативным комитетом и Ассоциацией центральных депозитариев Евразии.

Ассоциация центральных депозитариев Евразии включает 16 центральных депозитариев из 15 стран Евразии, включая все пять государств ЕАЭС.