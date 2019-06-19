ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС ПОЗВОЛИТ АКТИВИЗИРОВАТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
09:52 20.06.2019

Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС позволит активизировать инвестиционное сотрудничество. Об этом заявил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на заседании Консультативного комитета по финансовым рынкам, которое прошло в штаб-квартире ЕЭК в Москве.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания обсудили работу над проектом Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ разрабатывается правительствами и национальными (центральными) банками стран Союза совместно с ЕЭК по поручению глав государств ЕАЭС и в скором времени будет вынесен на рассмотрение коллегии ЕЭК. Реализация концепции будет способствовать развитию общего финансового рынка Союза и обеспечению принципа четырех евразийских свобод.

«Принципы, заложенные в концепции, позволят обеспечить свободное движение капитала и финансовых услуг, активизировать инвестиционное сотрудничество, стимулировать развитие финансовых рынков государств ЕАЭС. В целом это позволит нам перейти к траектории устойчивого экономического роста», – отметил Тимур Жаксылыков.

Также на заседании рассмотрели возможные подходы к формированию общей расчетной инфраструктуры ЕАЭС, которая будет способствовать развитию платежно-расчетных отношений в рамках Союза и стимулировать расчеты в национальных валютах во взаимной торговле.

Кроме того, члены Консультативного комитета обсудили план совместных мероприятий ЕЭК и Международного финансового центра «Астана» на 2019-2020 годы в рамках меморандума о сотрудничестве и рассмотрели возможность заключения такого меморандума между Консультативным комитетом и Ассоциацией центральных депозитариев Евразии.

Ассоциация центральных депозитариев Евразии включает 16 центральных депозитариев из 15 стран Евразии, включая все пять государств ЕАЭС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2019
валюта курс
EUR 2.3094
USD 2.0625
RUB 3.2251
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3094 -0.0051
USD 2.0625 -0.0007
RUB 3.2251 +0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3200
USD 2.0550 2.0590
RUB 3.2200 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 20.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1290
EUR/RUB 71.5000 72.0000
USD/RUB 63.5000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте