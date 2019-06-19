Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) завершила разработку концепции создания экосистемы цифровых транспортных коридоров (ЭЦТК) Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, суть концепции состоит в создании открытой экосистемы транспортно-логистических информационных сервисов на базе передовых цифровых технологий и платформенных решений, в том числе уже существующих, которые обеспечивают эффективное взаимодействие перевозчиков и грузовладельцев во всех пяти государствах-членах ЕАЭС, а также из третьих стран.

Разработчиками проекта ЭЦТК выступили АНО «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации», НИРУП «Институт прикладных программных систем» (Беларусь) и АО «Транстелеком» (Казахстан).

«Создание экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС направлено на решение задач в сфере эффективности использования накопленного транспортно-логистического потенциала Союза, в том числе транзитного. Создание евразийской цифровой транспортной экосистемы – это первый этап встраивания в глобальные цифровые транспортные коридоры», – отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

Разработчику была поставлена задача обозначить механизмы сокращения времени в пути при перевозках, снижения простоев транспорта и административных издержек. В том числе с помощью изменения подходов к моделям управления, основанным на внедрении цифровых технологий. Но так, чтобы не подменять бизнес государственными структурами. «Такая задача в целом выполнена», – считает министр ЕЭК.

В настоящее время на рынке стран ЕАЭС действуют единичные разрозненные сегменты информационных систем перевозок, ЭЦТК призвана объединить их воедино, сделав процесс перевозки максимально прозрачным, эффективным и понятным для пользователей самого разного уровня: от грузовладельцев и грузоперевозчиков до контрольно-надзорных органов. При этом проект исходит из принципа национального суверенитета данных.

«Проект не похож ни на один из совместно реализуемых на пространстве ЕАЭС. В создаваемой экосистеме будет организовано трансграничное взаимодействие сервисов, оказываемых не только органами государственной власти, но и бизнесом, представляющим различные сферы экономики (кроссотраслевое взаимодействие) на равных условиях», – подчеркнул руководитель проекта от ЕЭК Павел Ткач.

В целом ЭЦТК позволит оптимизировать процессы перевозки и декларирования грузов, минимизировать барьеры и повысить конкурентоспособность для добросовестных участников перевозочного процесса, в том числе за счет определения наиболее оптимальных маршрутов и условий перевозки, использования юридически значимых электронных документов, оптимизации функций государственных контролирующих органов, предварительного бронирования очереди на международном автомобильном пункте пропуска и формирования единой информационной среды, в том числе на наднациональном уровне. В итоге должны существенно снизиться административные и временные затраты перевозчиков, вырасти скорость оборачиваемости грузов.

«Общие принципы организации и информационного обеспечения в едином цифровом пространстве ЕАЭС, повышение эффективности транспортно-логистических процессов и управление ими позволят оптимизировать информационное взаимодействие участников и платформ транспортного комплекса, создадут предпосылки для взаимного доверия стран. Практическая реализация экосистемы цифровых транспортных коридоров сократит расходы транспортной составляющей в конечной стоимости продукции, обеспечит качество и безопасность перевозок, повысит пропускную способность международного транспортного коридора ЕАЭС, его конкурентоспособность и коммерческую привлекательность», – сообщил заместитель руководителя проектного офиса АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» Максим Галл.

Сегодня автомобильный транспорт обеспечивает в странах евразийской «пятерки» около 82% общего объема перевозок грузов транспортом (без трубопроводного). Ожидается, что за счет реализации проекта ЭЦТК на международных транспортных перевозках начиная с 2022 года годовой пробег в расчете на каждое транспортное средство за счет снижения непроизводственных простоев вырастет в среднем на 20%. Соответственно, рост годовой выручки на один автомобиль может составить в среднем до 12 тысяч евро.

Присутствовавшие на мероприятии представители бизнеса также подчеркнули актуальность создания ЭЦТК, необходимость ее скорейшей реализации в целях соответствия глобальным тенденциям.

Проект предполагает ряд мультипликативных эффектов, влияющих на рост экономики государств-членов ЕАЭС в целом. Это качественное развитие и внедрение IT-технологий на транспорте в странах Союза, переход на принципиально новые условия взаимодействия для всех участников перевозочного процесса.

Так, по предварительной экспертной оценке, совокупные затраты на формирование ЭЦТК до 2025 года оцениваются около 10 млрд рублей (в том числе на основе частно-государственного партнерства). При этом эффект к 2025 году может составить до 154 млрд рублей.

Проект предполагается реализовать в три этапа до 2025 года. В том числе речь идет о подготовке нормативной базы, реализации пилотных проектов, техническом проектировании национальных и наднациональных сегментов, разработке стандартов и модернизации существующих информационных систем.

В рамках ЭЦТК планируется организовать максимальное использование уже существующих или разрабатываемых коммерческих и государственных платформ. В том числе это системы таможенных органов Союза, государственные платформы транспортных комплексов стран ЕАЭС, системы взимания платы за использование объектов транспортной инфраструктуры, коммерческие логистические платформы и экспедиторские сервисы, автоматизированные системы перевозчиков и сервисы логистических центров, финансовые и страховые сервисы.

В то же время к ним будут добавлены и новые элементы системы. Для этого их планируется апробировать в режиме пилотных проектов. Например, сервисы планирования маршрута с учетом всех ограничений и контроля действующих разрешений, в том числе исходя из характеристик автомобиля. Запуск пилотных проектов планируется после их рассмотрения на Совете ЕЭК с участием вице-премьеров стран Союза. Сегодня в проект «дорожной карты» вошло три пилотных проекта. Но их перечень может расшириться по результатам дальнейшего широкого обсуждения концепции с представителями бизнеса ЕАЭС и анализа результатов первых «пилотов».