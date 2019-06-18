Национальный банк отменяет требование по обязательной продаже валютных поступлений с 20 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В целях дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование по обязательной продаже валютных поступлений", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня 2019 года. Поступления бизнеса, зачисленные на его распределительные счета в течение 19 июля, уже не подлежат обязательной продаже, уточнил регулятор.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка №78 от 18 июня 2019 года "О внесении изменения в Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте".

В НБУ уверены, что очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

"По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", - утверждает регулятор.

В НБУ напомнили, что в этом году Национальный банк отменил или смягчил уже более 30 валютных ограничений. Отмена обязательной продажи валютных поступлений бизнеса является очередным шагом на пути к свободному движению капитала, определенному одной из стратегических целей Национального банка.