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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НБУ ОТМЕНЯЕТ ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТЫ
10:25 19.06.2019
Национальный банк отменяет требование по обязательной продаже валютных поступлений с 20 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"В целях дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование по обязательной продаже валютных поступлений", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня 2019 года. Поступления бизнеса, зачисленные на его распределительные счета в течение 19 июля, уже не подлежат обязательной продаже, уточнил регулятор.
Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка №78 от 18 июня 2019 года "О внесении изменения в Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте".
В НБУ уверены, что очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.
"По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", - утверждает регулятор.
В НБУ напомнили, что в этом году Национальный банк отменил или смягчил уже более 30 валютных ограничений. Отмена обязательной продажи валютных поступлений бизнеса является очередным шагом на пути к свободному движению капитала, определенному одной из стратегических целей Национального банка.
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