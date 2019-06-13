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В ЕАЭС ПОВЫСЯТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕДИНОГО РЫНКА УСЛУГ
09:56 17.06.2019

В ЕАЭС повысят эффективность единого рынка услуг. Такое предложение озвучили участники Консультативного комитета по вопросам предпринимательства 13 июня в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Заседание прошло под председательством члена коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания обсудили актуальные вопросы взаимодействия ЕЭК с бизнес-сообществом и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Наибольший вклад в формирование ВВП во всех странах ЕАЭС вносит не товарный рынок, а рынок услуг. Именно поэтому особенно важно повышать его эффективность и создавать оптимальные условия для работы предпринимателей», – отметил Тимур Жаксылыков.

Сейчас режим единого рынка услуг в ЕАЭС распространен на 53 сектора и охватывает около 57% производимых услуг.

По итогам обсуждения были определены два ключевых направления работы. Это имплементация в национальном законодательстве правил функционирования единого рынка услуг ЕАЭС и урегулирование взаимодействия уполномоченных органов государств Союза при проведении контрольно-надзорных и административно-процессуальных действий.

Кроме того, на заседании рассмотрены подходы к упрощению условий ведения бизнеса за счет совершенствования таможенного регулирования, обеспечения признания электронных цифровых подписей участников внешнеэкономической деятельности из различных государств ЕАЭС, а также либерализации каботажных автомобильных перевозок в ЕАЭС и упрощения правил подтверждения происхождения товаров в преференциальных торговых соглашениях.

Участники заседания высказались за проработку подходов к созданию нормативно-правовой основы взаимодействия ЕЭК с организациями, осуществляющими продвижение интересов определённой группы лиц, а также согласились с необходимостью проведения научного исследования по стратегическим аспектам единого рынка и либерализации услуг.

Консультативный комитет по вопросам предпринимательства создан 25 сентября 2012 года. В состав комитета входят представители уполномоченных органов и бизнес-сообщества государств-членов ЕАЭС.

Комитет является консультативным органом ЕЭК по вопросам улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций в рамках ЕАЭС.
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