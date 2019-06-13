Национальная акционерная компания «Нафтогаз» не получала предложений относительно мирового соглашения от российского «Газпрома». Об этом в четверг заявили в компании.

В то же время «Нафтогаз», согласно заявлению, «в очередной раз приглашает россиян на предметные трехсторонние переговоры с участием Европейской Комиссии», пишет Укринформ.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко пообещал, что, если компания все же получит предложения от российского монополиста, то внимательно их рассмотрит».

«В частности, мы можем рассмотреть, в какой форме «Газпром» выполнит решение предыдущего арбитража о компенсации «Нафтогазу» убытков от невыполнения «Газпромом» своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах. Напомню, по этому решению «Газпром» нам должен уже более 2,8 миллиарда долларов. Также мы можем рассмотреть предложения относительно нового транзитного контракта по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно до полного покрытия расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах», – уточнил Витренко.

Он предположил, что российские чиновники готовы рассматривать только вариант мирного соглашения, что предполагает игнорирование решений предыдущих решений арбитражей.

«То есть мы имеем минимум «добровольно» отказаться от 2,8 миллиарда долларов, а, по максимуму, еще и вернуться в статус должника по положению контракта «бери или плати» (более 80 миллиардов долларов до конца 2019 года) и газ, отобранный в 2014-2015 году (около 4 миллиардов долларов)», – прокомментировал представитель «Нафтогаза».

По мнению Витренко, Украина должна добиваться прекращения строительства «Северного потока-2», который позволит России отказаться от транзита газа через Украину, а также проведения антимонопольного расследования по жалобе «Нафтогаза».

«Ну и готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию», – подытожил он.