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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ИНФЛЯЦИИ И ВАЛЮТНОГО КУРСА В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН — УЧАСТНИЦ ЕАБР СНИЗИЛАСЬ
12:46 10.06.2019
Структурные особенности экономик стран — участниц Евразийского банка развития (ЕАБР) предопределяют значимость валютного курса в динамике инфляционных процессов. Об этом говорится в специальном докладе «Эффекты переноса валютных курсов на инфляцию в странах — участницах ЕАБР», подготовленном Дирекцией по аналитической работе ЕАБР.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в специальном докладе проведено исследование эффектов переноса валютных курсов на инфляцию в странах — участницах ЕАБР. Полученные результаты подтверждают значимость валютных курсов в динамике инфляционных процессов в экономиках стран — участниц ЕАБР.
Достаточно высокая степень долларизации банковских контрактов и доли внешних заимствований в структуре государственного долга в ряде стран повышает подверженность экономик валютному риску. На формирование тесной взаимосвязи инфляции и динамики валютного курса в отдельных странах — членах ЕАБР оказало влияние и длительное использование фиксированных валютных курсов, сопряженное с наличием периодов резких курсовых корректировок. Вместе с тем изменения в денежно-кредитной политике в большинстве государств региона в 2014-2015 годах могли стать одним из факторов уменьшения влияния валютного курса на инфляцию. Количественное определение эффекта переноса и оценка его изменений в странах — участницах ЕАБР явились целью настоящего доклада.
Полученные в докладе результаты свидетельствуют о значимом снижении эффекта переноса в большинстве стран региона. Наибольший прогресс в этом отношении отмечен в Республике Беларусь: если в 2003-2014 годах ослабление белорусского рубля к доллару США на 1% приводило к увеличению инфляции на 0,6 п. п., то в 2015-2018 годах — только на 0,1 п. п. В Российской Федерации реакция инфляции на однопроцентное изменение курса национальной валюты к доллару США снизилась в 2015–2018 годах до 0,06 п. п. с 0,19 в 2003-2014 годах, в Кыргызской Республике — до 0,2 п. п. с 0,4 п. п., в Республике Казахстан — до 0,05 п. п. в 2016–2018 годах с 0,26 п. п. в 2003-2015 годах.
Авторы обзора констатируют, что снижение влияния валютного курса на инфляцию (в условиях долгосрочного характера снижения) несет в себе ряд положительных эффектов для денежно-кредитной политики стран — участниц ЕАБР и их экономик в целом.
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.
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