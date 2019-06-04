Акционерное соглашение АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» подписано 4 июня в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, это стало завершающим этапом реорганизации ОТЛК. Акционерное соглашение закрепляет намерение железных дорог России, Беларуси, Казахстана продолжить интеграцию железнодорожных транзитных перевозок по территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регламентирует права и обязанности причастных сторон в отношении пакета акций Общества. Все трое акционеров имеют равное количество долей участия — по 33,33%.

Подписи под документом поставили генеральный директор — председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, председатель правления АО «НК «Казахстанские железные дороги» Сауат Мынбаев.

Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» (АО «ОТЛК») было создано 13 ноября 2014 г. Учредителями выступили ОАО «Российские железные дороги», государственное объединение «Белорусская железная дорога» и АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги».

Компания была образована в целях предоставления клиентам комплексного сервиса по организации перевозок контейнеров в сообщении Китай—Европа—Китай на пространстве колеи 1520 мм от границы Казахстана с Китаем до границы Беларуси со странами Европейского союза.

В 2018 году АО «ОТЛК» было преобразовано в АО «ОТЛК — Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА») в целях достижения равных долей участия компаний-акционеров (по 33,33% акций).

В настоящее время АО «ОТЛК ЕРА» является крупнейшим оператором железнодорожных контейнерных перевозок на пространстве Евразийского экономического союза. За время деятельности компании объемы перевозок контейнеров в сообщении Китай-Европа-Китай транзитом по Белорусской железной дороге увеличились с 48 тыс. в 2015 году до 280 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в 2018 году.