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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ ГРОДНЕНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА
17:44 03.06.2019
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 июня 2019 года вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции с белорусского предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат».
Как сообщает ведомство, ограничения вводятся в связи с повторным выявлением хинолонов (дифлоксацина) и первичным выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях.
Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий:
СПК «Агрокомбинат «Снов» (обнаружена незаявленная ДНК кукурузы в консервах из говядины);
ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ» (выявление незаявленного производителем ГМ-сои в шроте соевом кормовом тостированном);
ООО «Александров» (обнаружена незаявленная ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих);
ОАО «Беллакт» Волковысское (БГКП в сливках пастеризованных (налив) (2 случая);
СОАО «Ляховичский молочный завод» (БГКП и превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив);
КПУП «Мозырские молочные продукты» (бактерии рода S.aureus в сливках пастеризованных (налив);
ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (БГКП в кефире);
ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» (незаявленные ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки);
СООО «Старфуд» (кокцидиостатики (динитрокарбанилид) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая);
ООО «ЭкспортАльфаГрупп» (обнаружена незаявленная ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины;
ЧПУП «15 Авеню» (красители (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося).
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