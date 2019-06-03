Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 июня 2019 года вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции с белорусского предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Как сообщает ведомство, ограничения вводятся в связи с повторным выявлением хинолонов (дифлоксацина) и первичным выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий:

СПК «Агрокомбинат «Снов» (обнаружена незаявленная ДНК кукурузы в консервах из говядины);

ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ» (выявление незаявленного производителем ГМ-сои в шроте соевом кормовом тостированном);

ООО «Александров» (обнаружена незаявленная ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих);

ОАО «Беллакт» Волковысское (БГКП в сливках пастеризованных (налив) (2 случая);

СОАО «Ляховичский молочный завод» (БГКП и превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив);

КПУП «Мозырские молочные продукты» (бактерии рода S.aureus в сливках пастеризованных (налив);

ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (БГКП в кефире);

ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» (незаявленные ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки);

СООО «Старфуд» (кокцидиостатики (динитрокарбанилид) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая);

ООО «ЭкспортАльфаГрупп» (обнаружена незаявленная ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины;

ЧПУП «15 Авеню» (красители (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося).