В Комитете государственного контроля 31 мая состоялась встреча с участниками совместной проверки высших органов финансового контроля (ВОФК) государств – членов ЕАЭС по вопросу соблюдения уполномоченными органами требований Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе рабочей встречи заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо обсудил с участниками проверки ее результаты. Было отмечено, что требования Протокола белорусской стороной соблюдены в полном объеме. Участники встречи акцентировали внимание на том, что и предыдущие проверки (а они проводятся с 2012 года) ни разу не выявляли недостатков и нарушений со стороны Министерства финансов Беларуси – к деятельности уполномоченного органа не было высказано никаких замечаний.

Заместитель главы белорусского контрольного ведомства на встрече рассказал о взаимодействии Комитета государственного контроля с ВОФК других стран, поделился опытом расширения международного сотрудничества.

Проверки проводятся совместно работниками высших органов финансового контроля государств – членов ЕАЭС поочередно в каждой из стран ЕАЭС. Проверяемыми органами являются министерства финансов и казначейства. В ходе нынешнего контрольного мероприятия в течение двух недель изучалась деятельность Министерства финансов Беларуси. Аналогичная проверка уже состоялась в Армении, в ближайшее время будут проведены контрольные мероприятия в России, Кыргызстане и Казахстане. Подведение итогов проверок состоится в конце текущего года на совместном заседании коллегий (уполномоченных лиц) ВОФК Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, которое пройдет в Ереване (Армения).