Беларусь выступила с инициативой связать новую стратегию экономического развития СНГ на период до 2030 года с инициативой "Пояс и путь". Предложение озвучил премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое прошло 31 мая в Ашхабаде (Туркменистан).

"В этом году эксперты приступили к разработке новой стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Это серьезный комплексный документ, охватывающий все сферы экономического сотрудничества. Необходимо, не ограничиваясь определением векторных направлений дальнейшего взаимодействия, наполнить стратегию актуальными и востребованными на пространстве Содружества проектами и мероприятиями. В качестве одного из прикладных направлений в области транзитно-транспортного сотрудничества белорусская сторона на заседании Совета глав правительств СНГ предложила рассмотреть увязку соответствующих разделов стратегии с инициативой "Пояс и путь", - рассказал Сергей Румас.

Он отметил, что фактически каждая из стран СНГ расположена в пределах Шелкового пути. В связи с этим внедрение в новую стратегию экономического развития СНГ элементов проекта "Пояса и пути" позволит ускорить процесс интеграции национальной и региональной транспортно-логистической инфраструктуры в мировую сеть за счет совместного строительства дорожной инфраструктуры, энергетических, информационно-коммуникационных и других объектов.

"В наших общих интересах - скоординировать работу и попытаться извлечь из проекта максимальные для регионального развития дивиденды", - отметил премьер-министр.

Белорусская сторона предложила странам СНГ продолжить дискуссию по этому вопросу во время Международного форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь". Форум пройдет в июле на площадке Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе заседания в расширенном составе участники обсудили подготовку проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года и соглашения о взаимодействии таможенных органов стран Содружества в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Принятие документа позволит обеспечить дальнейшее укрепление и развитие таможенного сотрудничества на пространстве СНГ, а также создать правовые основания для обмена между таможенными органами практически важной информацией. Ее использование в системах управления рисками обеспечит надлежащий уровень защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности во взаимной торговле стран СНГ.

В завершении мероприятия главы правительств подписали прошедшие внутригосударственное согласование документы, регламентирующие расширение сотрудничества государств СНГ в области торговли, таможенного оформления и контроля товаров, их транзита через территории стран Содружества, а также в сфере фундаментальных исследований и музейного дела.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в октябре 2019 года в Москве.