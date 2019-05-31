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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК И БАНГЛАДЕШ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:55 03.06.2019
Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и правительством Народной Республики Бангладеш подписали член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая и министр торговли Бангладеш Типу Мунши 31 мая в штаб-квартире ЕЭК.
Как сообщает ЕЭК, в соответствии с меморандумом предполагается сформировать совместную рабочую группу из представителей ЕЭК, органов государственной власти стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и правительства Бангладеш для обсуждения торгово-экономического сотрудничества между шестью государствами. В рамках рабочей группы будет рассматриваться взаимодействие по таким направлениям, как таможенное и техническое регулирование, применение СФС-мер и по другим вопросам, находящимся в компетенции ЕЭК. Первое заседание запланировано на конец 2019 – начало 2020 года в Дакке (Бангладеш). К работе традиционно подключаются деловые круги государств Союза и страны-партнера, будут проводиться бизнес-форумы и конференции.
«Многие проблемы в экспорте и импорте возникают от недостатка информации. С помощью меморандума мы создаем механизм регулярных встреч и обмена информацией. Это очень важно для решения многих вопросов. Кроме того, мы даем возможность бизнесу пяти стран встретиться с нашими партнерами», – подчеркнула Татьяна Валовая на брифинге по итогам подписания.
Она добавила, что товарооборот государств ЕАЭС с Бангладеш с 2010 года постоянно растет. В целом за восемь лет он увеличился более чем в четыре раза.
«Только в прошлом году экспорт, например, Кыргызстана в Бангладеш вырос в сто раз! Мы рассчитываем, что торговля всех стран Союза с Бангладеш благодаря подписанию меморандума еще более увеличится», – отметила министр ЕЭК.
Новый партнер ЕАЭС по меморандуму – страна с большим экономическим потенциалом. В 2018 году товарооборот с Бангладеш достиг 1,846 млрд долл. США. По величине товарооборота с Союзом эта страна занимает 51-е место, находясь по этому показателю между Эквадором и Молдовой. В структуре экспорта ЕАЭС в Бангладеш преобладают продовольственные товары, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства. В структуре импорта ЕАЭС – текстиль, текстильные изделия и обувь.
В формате меморандумов ЕЭК уже взаимодействует с правительствами более десятка стран: Чили, Перу, Монголии, Сингапура, Камбоджи, Греции, Марокко, Иордании, Фарерских островов, Молдовы, Кубы, Таиланда. Такой же документ готовится к подписанию с Индонезией.
Кроме того, комиссия развивает сотрудничество с различными профильными международными структурами (заключено около 40 меморандумов о взаимодействии) и региональными интеграционными объединениями, включая АСЕАН, МЕРКОСУР, Андское сообщество и рядом других. Обсуждается возможность формализации в ближайшее время отношений с Африканским союзом.
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